Donnapop.it - Teo Mammucari e Thais Wiggers perché si sono lasciati? In che rapporti sono oggi?

Leggi su Donnapop.it

Teostati per diverso tempo una coppia invidiata nel mondo dello spettacolo. Poi si. Scopriamo di seguito tutti i dettagli della loro storia d’amore ehanno preso strade diverse.Leggi anche: Teo, cosa resta di un personaggio fragile quando il suo ego viene sgonfiato da una donna?Souza, ex velina e modella brasiliana, è stata la compagna dello showman Teo Mammuccari. Da diversi anni i due non vivono più insieme, pur essendo legati per sempre da una figlia, nata dalla loro relazione. Come mai la loro love story è arrivata al capolinea? Ecco tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared byOfficial (@official)Teosi?Per circa tre anni Teohanno vissuto una storia d’amore.