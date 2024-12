Ilgiorno.it - Rocio, le notti con gli anziani del Trivulzio e gli studi per diventare infermiera: “Era felice, stava per ottenere la cittadinanza dopo 18 anni a Milano”

Leggi su Ilgiorno.it

, 12 dicembre 2024 – «Mi sembra difficile non vedere due persone che attraversano, per di più con un passeggino grande. A due posti. Mia sorella deve avere giustizia». Nilton Cesar è il fratello diEspinoza Romero, la 34enne investita e uccisa da un tir mercoledì mattina mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali all’inctra i viali Serra, Scarampo e De Gasperi spingendo il passeggino con sopra i suoi due gemellini di un anno. Accanto a sé, la madre di 59. Quando si è resa conto che il mezzo laper travolgere ha allontanato il passeggino. Non è riuscita a evitare l’impatto ma ha salvato i suoi bambini. L’ultimo atto d’amore di una madre., stando a quanto racconta chi la conosceva, lavorava di notte al Pio Albergoprendendosi cura deglimentre di giornoava per