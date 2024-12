Ilrestodelcarlino.it - Monte Piselli, i costi ora lievitano: "Progetto arrivato a 22 milioni"

La stagione invernale può partire, ora si attende solo la neve. Confermata la proroga per gli impianti esistenti, ora a destare incertezza e preoccupazione sarà invece il discorso relativo alla realizzazione del nuovo impianto di risalita diche avrebbe visto un aumento deidai 12di euro preventivati nel corso degli ultimi mesi ad un’opera che ne richiederebbe ben 22. Ieri pomeriggio si è riunita la commissione consiliare di controllo e garanzia per discutere proprio di questo. Di fronte a tale scenario ora il Cotuge sarebbe pronto a valutare la possibilità di ricorrere anche ad impianti rigenerati che comporterebbero una spesa di certo minore, ma la soluzione resta di fatto un rebus. L’ipotesi più concreta comunque è che l’importante intervento volto a valorizzare la zona dei Monti Gemelli possa svilupparsi in due stralci.