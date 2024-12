Ilrestodelcarlino.it - La rinascita del Ct Ancona: "Tornei Atp come sogno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prosegue ladel TC, lo storico circolo anconetano di Pietralacroce che, durante i suoi anni d’oro, ospitò eventi internazionalela Federation Cup del 1999 tra Italia e Stati Uniti. Incontro che vide in campo contro le azzurre, le sorelle Venus e Serena Williams insieme a Monica Seles e Mary Joe Fernandez: un pezzo di storia del tennis che in quei giorni si concentrò nello storico circolo tennistico dorico. Il Carlino ha intervistato l’attuale presidente Paolo Mazzarini. Presidente Mazzarini, che anno è stato questo 2024 e a che punto siamo co ladel TC? "Il 2024 ha segnato una tappa fondamentale nel nostro percorso. L’inaugurazione del nuovo ristorante, con la sua vista mozzafiato, rappresenta il simbolo di questa trasformazione. Ma il vero cambiamento è stato organizzativo: abbiamo costruito uno staff tecnico d’eccellenza, con maestri e istruttori che stanno dando nuova linfa alla scuola tennis, ai corsi adulti e al settore agonistico.