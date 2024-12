Sport.quotidiano.net - La favola degli Esposito. Un passato coi nerazzurri e il futuro in nazionale. I fratelli sognano in grande

Cresciuti nel settore giovanile dell’Inter, Salvatore, Sebastiano, e Francesco Piorappresentano un autentico tesoretto per il calcio italiano. La loro parabola calcistica affonda le radici in una storia di passione e sacrifici che inizia ben prima di approdare al vivaio nerazzurro: tutto nasce su un campetto di periferia a Castellammare di Stabia, oggi simbolo di rinascita. È lì, tra partite interminabili fino al calar del sole e cancelli chiusi dal custode, che ihanno coltivato i loro sogni. Da quei pomeriggi trascorsi a inseguire un pallone su un campo polveroso, hanno intrapreso un percorso straordinario, trasformando l’ordinario in eccezionale. Oggi, il loro talento brilla sui palcoscenici della Serie A e B, dove continuano a scrivere unatutta italiana.