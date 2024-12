Rompipallone.it - Inter, accelerazione per il nuovo difensore: Zanetti chiude il colpo

L’è costretta ad accelerare per portare a Milano unpuò scendere in campo in prima persona perreLa sconfitta contro il Bayer Leverkusen non dovrebbe incidere più di tanto sulla stagione dell’, che ha ancora due partite per ottenere un posto tra le prime otto in Champions League ed è in piena corsa per lo scudetto. La dirigenza nerazzurra, però, deve anche valutare in toto la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e capire se e dovevenire a gennaio.In realtà, Marotta ha ribadito che ai piani alti si fidano del gruppo a disposizione del tecnico di Piacenza e vorrebbero mantenerlo fino a luglio, ma un dato arrivato nelle ultime settimane potrebbe costringere Oaktree e il presidente a cambiare i loro piani.Emergenza in difesa per l’: possibilea gennaioLe ultime settimane non sono state per nulla esaltanti in casaper quanto riguarda la situazione in difesa.