Il TRX è l'allenamento rivoluzionario che sfrutta il tuo peso per risultati sorprendenti

L'TRX, o Total Resistance Exercise, ha rivoluzionato il mondo del fitness. Si tratta di uninventato dalle forze d'élite degli Stati Uniti Navy Seal, che lo usavano sulle navi portaerei per mantenere in forma i vari reparti speciali senza usare pesi, ma solo corde per paracadutismo. Il TRX Suspension Trainer utilizza infatti la gravità e il solodel corpo per eseguire degli esercizi con un tirante di nylon non elastico, legato ad un supporto, con alle estremità delle maniglie a cui tenersi con mani o piedi a un'altezza tale da permettere di eseguire esercizi in sospensione.Oggi l'attrezzatura è certificata e si può comprare on line.