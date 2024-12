Tg24.sky.it - Esplosione Calenzano, si indaga su manutenzione straordinaria deposito. Escluso sabotaggio

Nessun. Sotto la lente di ingrandimento della procura di Prato c’è ladeldi carburanti Eni di, in provincia di Firenze, dove cinque operai hanno perso la vita nell’di lunedì 9 dicembre (e 26 altre persone sono rimaste ferite). Siper omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzioni e rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Ci potrebbero essere state inadempienze, è l'ipotesi investigativa, nellaalle pensiline, in particolare la numero 5 e 6. Agli inquirenti risulta infatti un guasto che causava un malfunzionamento a una linea dismessa da anni, nelle condotte di collegamento tra i silos di stoccaggio, nella parte terminale della linea di carico per le autobotti.