Al Teatro del Lido domenica 15 dicembre "Poco più in là", sul potere del gioco e dell'immaginazione

DELDI OSTIApiù in làda Suzy Leeregia Valeria Saccoadattamento Marco Ferro e Valeria Saccocon Alice Conti e Andrea Coppone15h 17Per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni15alle 17 ildelospitapiù in là, spettacolo prodotto daVita, una delle primissime realtà italiane a contribuire alla nascita delragazzi, e ispirato a tre albi illustrati dell’autrice coreana Suzy Lee (Premio Hans Christian Andersen 2022): L’onda, Linee e Mirror/Specchio. La regia è di Valeria Sacco.Un buco in un muro diventa l’imprevisto che fa scoprire alla protagonista Anna che dall’altra parte della sua parete vive Jan, in una casa ben diversa dalla sua, così quel piccolo spiraglio diventa un possibile passaggio, e il muro si rivela essere una parte della casa viva, capace di contenere e raccontare i ricordi di una vita.