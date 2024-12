Game-experience.it - Warhammer 40.000: Space Marine 2, è disponibile l’aggiornamento Obelisk con tante novità

Focus Entertainment e Saber Interactive hanno presentato in anteprima un nuovo trailer per celebrare il più grande aggiornamento di contenuti fino ad oggi per il gioco d’azione in terza persona,40.000:2.” èper tutti i giocatori ora e porta una nuova mappa ripetibile per la modalità Operazioni (PvE), un nuovo nemico del Caos, un enorme pacchetto cosmetico Dark Angels per i possessori di Season Pass e molto altro. Questo update èsu PlayStation 5, Xbox Series, Steam ed Epic Games Store.di oggi riporta i giocatori nel mondo funerario di Demerium con una nuova Operazione intitolata “”,oggi gratuitamente per tutti i giocatori di2! Inoltre, i giocatori dovranno affrontare lo Tzaangor Enlightened ed evitare i suoi attacchi mortali e frenetici mentre sfreccia sul campo di battaglia sul suo Disc of Tzeentch.