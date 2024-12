.com - Nosferatu, recensione: il ritorno di Robert Eggers tra tono pomposo e oscurità opprimente

La nostradi, il grandediche rilegge il classico di Friedrich Murnau in chiave femminista affidandosi a Willem Dafoe, Nicholas Hoult e Lily-Rose Depp: ci sono tanta, tanto orrore ma è tutto troppo solenne e levigatoThe VVitch, The Lighthouse, The Northman e ora questo. Che la carriera difosse un crescendo di ambizione e sperimentazione pareva evidente fino all’opera terza, almeno finché il regista cult statunitense non ha deciso di misurarsi con una pietra miliare dell’horror, anzi due: ildel 1922 di Friedrich Murnau e quello del 1979 di Werner Herzog, senza però lesinare uno sguardo verso Coppola. Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson e Willem Dafoe danno vita a questo nuovo incuboiano, ma nonostante un altissimo valore produttivo e un primo atto di grande tensione e potenza immaginifica l’del film viene un po’ risucchiata da un eccesso di solennità e dalla mancanza di un’anima.