Oasport.it - LIVE Scandicci-Stoccarda 2-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: 10-13 super partenza nel terzo delle tedesche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-CALCIT DIDALLE 19.0014-14 Primo tempo Morrissette.14-13 Out l’attacco in parallela di Rivers che richiede il challenge! Confermato out il pallone della statuinitense.13-13 ACEEE Ognjenovic!12-13 Out attacco di Robinson!11-13 ACEEE OGNJENOVIC!TIME OUT10-13 ANTROPOVA, diagonale perfetta!9-13 Bajema ringrazia su brutta ricezione!8-13 ANTROPOVA, altra parallela d’alta scuola!7-13 Tap-in Robinson dopo muro di.7-12 ACEE Baijens, battuta angolata.6-12 Errore a servizio di.5-12 Robinson attacca e trova tocco di Herbots.5-11 Antropova, parallela okay!4-11 Altro ACE Segura aiutata dal nastro.TIME OUT4-10 ACE SEGURA.4-9 MURO Robinson su Baijens.4-8 Veloce di Varela!4-7 Sbaglia anche Rivers.