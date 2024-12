Bergamonews.it - La direttrice Pacelli si presenta alla città: “A Bergamo mi sento a casa, Carrara istituzione esemplare”

. È il giorno del suo compleanno l’occasione per la nuovadell’AccademiaMaria Luisadirsidinella sua nuova veste.“Ami sono sentita subito a– esordisce-. Voglio ringraziare Maria Cristina Rodeschini, una figura che conosco da anni e che ho sempre ammirato. L’obiettivo è la conservazione del patrimonio della Fondazione per l’eternità”.“La relazione con lasarà essenziale nel mio mandato – continua -. Non arrivo con una visione direttiva preconfezionata. I punti fermi sono la rete con il territorio, la valorizzazione del patrimonio museale, l’enfasi sulla ricerca e l’applicazione di un alto standard di lavoro con attenzione sartoriale”.Nella Sala 12 del museo, circondata dai capolavori del Baschenis, laè statata a fianco della sindaca die presidente della FondazioneElena Carnevali e dell’assessoreCultura (e vicesindaco) Sergio Gandi.