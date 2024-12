Ilprimatonazionale.it - La democrazia come «etnocrazia»: il modello ateniese

Roma, 11 dic – «Abbiamo una costituzione che non emula le leggi dei vicini, in quanto noi siamo più d’esempio ad altri che imitatori. E poiché è retta in modo che i diritti civili spettino non a poche persone, ma alla maggioranza, essa è chiamata». Sono queste le celebri parole che, nel secondo libro delle Storie, Tucidide poneva in bocca a Pericle, chiamato nel 431 a.C. – secondo l’usanza di designare, per simili compiti, un uomo «dotato di intelletto» e «stimato dai concittadini» – a pronunciare un’orazione funebre per i primi caduti nel conflitto («la guerra del Peloponneso») che stava contrapponendo Atene a Sparta. Tralasciando ora il paradosso per cui,riferisce Plutarco nella Vita di Pericle, lo stesso Tucidide considerava quello instaurato dal figlio di Santippo un regime de facto personalistico – una politeia (costituzione) democratica solo «a parole» -, il discorso dello strategoè da sempre considerato un classico esempio (per di più retoricamente efficace) di apologia del governo popolare: la «», appunto; il kratos (il potere politico) in mano al demos (alla maggioranza dei cittadini).