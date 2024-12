Ilfattoquotidiano.it - Jamie Foxx: “Sono stato in coma per 3 settimane a causa di un’emorragia cerebrale. Ho guardato alla fine del tunnel e ho pensato di vedere il diavolo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era l’11 aprile 2023 quando, attore americano celebre, tra le altre cose, per aver interpretato il protagonista in Django Unchained di Quentin Tarantino, venne ricoverato in ospedale per una “emorragiache ha portato a un ictus”. Cos’è successo prima e dopo quel momento lo ricorda proprio l’attore nel suo nuovo speciale comico prodotto da Netflix, intitolato: What Had Happened Was., durante il qualeracconta l’incidente che gli è quasi cola vita.“L’11 aprile avevo un brutto mal di testa e ho chiesto un’aspirina al mio amico. Misubito reso conto che, in caso di emergenza medica, i tuoi amici non sanno che ca**o fare – racconta-. Prima che potessi prendere l’aspirina, (schiocca le dita, ndr)svenuto. Non ricordo quasi nulla dei 20 giorni successivi”.