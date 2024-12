Ilrestodelcarlino.it - Il professor Spangher sulla separazione delle carriere in magistratura

Reggio Emilia, 10 dicembre 2024 - La riforma della giustizia proposta dal governo Meloni, e i suoi punti più caldi, che tanto stanno facendo discutere la politica e i professionisti del mondo del diritto, saranno al centro di una lectio magistralis che si terrà l’11 dicembre dalle 15 alle 17, in tribunale a Reggio Emilia. Ospite dell'evento organizzato dalla Camera penale reggiana 'Giulio Bigi', con il patrocinio dell'Ordine provinciale degli avvocati, sarà ile Giorgio, emerito di Diritto processuale penale all'Università La Sapienza di Roma. Il suo intervento verterà sul tema "Il processo penale: dal modello accusatorio, al giusto processo, alla". Il disegno di legge, approdato in questi giorni alla discussione in Parlamento, propone la divisionedei magistrati requirenti da quelle dei giudicanti.