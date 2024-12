Lanazione.it - I volontari soci del Rotary Club Arezzo ieri in servizio alla Mensa Caritas

, 11 dicembre 2024 – “Un momento importante e emozionante di condivisione e dialogo che qui viviamo ormai spesso con grande soddisfazione”. Commenta così il presidente del, Giovanni Linoli, la serata di, nel corso della quale proprio ilha offerto e servito la tradizionale cena ai frequentatori delladiocesana di San Domenico ad. Idelhanno infatti acquistato, preparato e poi distribuito il pasto serale agli ospiti delladiocesana, in stretta collaborazione con laaretina. Davvero numerosirotariani che sono stati presenti e attivi e hanno partecipato con entusiasmo dimostrando ancora una volta una grande sensibilità per le necessità dei più bisognosi. “Da anni ormai si è creato questo ottimo rapporto tra il nostroe laaretina – ha spiega ancora il presidente Linoli - attraverso ilche prestiamo presso ladi San Domenico, un evento che è di soddisfazione generale per la realizzazione di un service decisamente e profondamente rotariano nello spirito”.