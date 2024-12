Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Maschi contro femmine, Mercoledi 11 Dicembre 2024

11sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301,, la commedia campione d’incassi di Fausto Brizzi con un cast stellare composto da Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi. Il film intreccia le vite di uomini e donne alle prese con crisi sentimentali, tradimenti e la costante ricerca della felicità. Tra momenti esilaranti e riflessioni sulla complessità delle relazioni moderne, questa pellicola esplora le differenze tra i sessi con ironia e sensibilità. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, gli episodi 5 e 6 di Dostoevskij, la serie noir di Sky Original dei Fratelli D’Innocenzo. Vitello riesce a rintracciare Esposito, il misterioso fornitore di armi di Dostoevskij, e lo costringe a convocare il killer per un confronto definitivo.