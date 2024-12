Oasport.it - Calcio femminile: la Juve vola a Monaco per la Champions League. Con il Bayern l’obiettivo è il ranking

Leggi su Oasport.it

Obiettivo: giocare con onore. Domani, giovedì 12 dicembre, si disputeràntus, ultimo atto della2024-2025 di. Un impegno non utile ai fini della qualificazione, visto l’aritmetica eliminazione maturata a causa del K.O con l’Arsenal. Tuttavia non mancherà la motivazione per le ragazze di Massimiliano Canzi che, comunque, vorranno far valere la propria forza anche in campo internazionale, dimostrando sul campo tutta la superiorità sfoggiata fino a questo momento in Campionato, dove corrono da leader incontrastate con sei punti di vantaggio dalla seconda (in questo caso la Fiorentina). Certo, l’impegno è tra i più proibitivi. Le teutoniche fino a questo momento hanno collezionato tre vittorie e un pareggio, non poco sorprendente, contro il Valerenga, con cui si sono assicurate comunque il passaggio del turno.