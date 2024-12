Ilrestodelcarlino.it - Bologna lancia fondo per adattamento climatico e sicurezza idrica

Il cambiamentoè realtà. Ecorre ai ripari per dare una risposta, pronta, agli eventi alluvionali che, da fenomeni straordinari, rischiano di diventare ordinari. Per questo la città delle Due Torri, dopo il terribile 19 ottobre, il giorno con più pioggia dal 1922,unper la riparazione e l’, con un’attenzione in primis alla messa indel sistema idrico, che, al momento, è rimasto escluso dai Piani speciali della ricostruzione. Ma non solo. Tra le linee di finanziamento possibili c’è anche l’ipotesi di una sorta di ’tassa’ sulle alluvioni. "Gli studi sono in corso, l’obiettivo è presentare una proposta al consiglio comunale e alle parti sociali per la variazione di bilancio di febbraio", si limita a dire il sindaco Matteo Lepore.