Ilfattoquotidiano.it - “40mila soldati da inviare in Ucraina”: i leader Ue e l’ipotesi di truppe di peacekeeping nel dopoguerra. Lite a distanza Orbàn-Zelensky

Alla fine è arrivato il momento in cui si parla distraniere in. Non a combattere, bensì – nelle intenzioni del presidente francese Emmanuel Macron e del premier polacco Donald Tusk – per costituire una forza di pace dopo la fine della guerra la quale peraltro ancora non si vede all’orizzonte. A ricostruire il piano di Francia e Polonia è stato il giornale Politico che cita un diplomatico dell’Unione Europea e un funzionario francese. Domani, giovedì, Macron incontrerà a Varsavia Tusk e i due si confronteranno su questa ipotesi di dispiegamento di contingenti di. Si tratta di una proposta diversa da quella ventilata nei mesi scorsi da Macron per l’invio di istruttori militari.Il primo a scrivere della prospettiva di una missione diproposta dagli Stati europei è stato il giornale polacco Rzeczpospolita e il diplomatico di Bruxelles ha confermato tutto: secondo quest’ultimo si parlerebbe diuomini di Paesi stranieri per portare avanti una missione da “cuscinetto” tra russi e ucraini quando e se si interromperanno le ostilità.