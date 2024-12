Lettera43.it - Usa, l’appello di 75 premi Nobel contro la nomina di Kennedy Jr. alla Salute

Oltre 75hanno firmato una lettera aperta per chiedere al Senato degli Stati Uniti di respingere ladi Robert F.Jr. a Segretario della, una delle nomine più discusse di Trump. Nella lettera, riportata dal New York Times, i firmatari hanno espresso forti perplessitàscelta di, ritenuto « privo di competenze mediche o amministrative adeguate a guidare un dipartimento chiave per lapubblica e la ricerca biomedica».Dai vaccini collegati all’autismo alle teorie sul Covid: le posizioni antiscientifiche di Rfk Jr.«Metterea capo del dipartimento», hanno sottolineato i firmatari della lettera, «metterà a repentaglio lapubblica e comprometterà la leadership globale dell’America nelle scienze della», si legge nella lettera.