Ilfattoquotidiano.it - Tusk: “Colloqui di pace tra Ucraina e Russia possibili già questo inverno”. Colpita clinica a Zaporizhzhia: 3 morti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anche se in mattinata il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha detto che l’“rifiuta ogni trattativa” e quindi lacontinuerà a combattere “fino alla sua fine vittoriosa”, secondo il primo ministro polacco Donalddipotrebbero iniziare ““, mentre Varsavia si prepara ad assumere la presidenza di turno dell’Ue da gennaio. “La nostra presidenza sarà in particolare corresponsabile di come apparirà il panorama politico, forse di come si presenterà la situazione durante i negoziati (di), che potrebbero iniziare – anche se ci sono ancora punti interrogativi – nell’di quest’anno,” ha dettoai giornalisti.Nell’attesa, sul terreno si continua a combattere. Almeno tre persone sono morte e 5 sono rimaste ferite in un attacco russo che ha colpito unaprivata a