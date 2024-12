Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-12-2024 ore 11:30

potature a Viale delle Milizie tra piazza delle Cinque Giornate e il civico 50 per quel che riguarda il trasporto pubblico sono deviate 7 linee di posa sul litorale invece lavori in via delle Baleniere nel tratto compreso tra Viale Vasco De Gama e via dei Traghetti a spostarsi in questo caso sono quattro collegamenti bus ci spostiamo nel quadrante est della città via del Fosso dell'Osa Qui c'è un senso unico alternato per un danneggiamento del manto stradale nel tratto tra via Po e via Pizzoferrato Per quanto riguarda il trasporto pubblico sono deviate le linee di bus 040 50 51 e 314