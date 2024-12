Oasport.it - Squash, Italia eliminata nei gironi dei Mondiali a squadre: gli azzurri lotteranno per le posizioni di rincalzo

Proseguono ad Hong Kong (Hong Kong Cina) i2024 di, e non arrivano buone notizie per l’, che esce sconfitta da entrambi i tie odierni, quelli del terzo ed ultimo turno della fase asia con gli uomini che con le donne, non vincendo neppure un game dei diciotto giocati nei sei match disputati.L’femminile, infatti, inserita nel Gruppo C con Belgio, India e Colombia, viene superata anche nell’ultima sfida del raggruppamento dall’India, che si impone per 0-3, lasciando le briciole alle azzurre e passando così alla seconda fase come seconda classificata dietro al Belgio, mentre le azzurreper il 13° posto.La Nazionale maschile, invece, sorteggiata nel Gruppo H contro i padroni di casa di Hong Kong Cina, Pakistan e Perù, viene sconfitta nell’ultima sfida del raggruppamento contro il Pakistan, vittorioso per 0-3 e qualificato agli ottavi di finale da prima del girone, mentre l’affronterà il tabellone per il 17° posto assoluto.