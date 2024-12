Quotidiano.net - Sospensione breve della patente, dalle cinture alla mancata precedenza (anche ai pedoni). “Ma la contestazione dev’essere immediata”

Roma, 10 dicembre 2024 –nel nuovo codicestrada 2024, quando scatta? Ecco un esamenuova legge con l’avvocato Luigi Vingiani, segretario nazionale Confederazione giudici di pace. Driving license with car key, tutti i casi Premette Vingiani: “L’articolo 218 ter del codicestrada che va in vigore dal 14 dicembre, prevede lada 7 a 15 giorni per chi ha meno di 20 punti sullae per una serie di gravi infrazioni: uso del telefono e di altri dispositivi elettroniciguida guida dopo aver assunto bevande alcoliche, per chi ha l’imposizione del tasso zero passaggio con il semaforo rosso mancato uso del casco, naturalmente valeper i monopattini mancato usocintura di sicurezza mancato uso dei dispositivi per bambini, compresi quelli anti abbandono circolazione contromano mancato rispetto del divieto di sorpassoretromarcia in autostradaaisulle strisce disobbedienza agli ordini degli agenti del trafficocollocazione del triangolo per veicolo fermo, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali mancato rispettodistanza di sicurezza, ma solo in caso di incidente".