Siria esplosioni a Damasco Ribelli annunciano lista di ufficiali che praticavano torture

Sarà Muhammad al-Bashir il premier che avrà il compito di transitare laverso un nuovo corso, dopo la caduta del regime di Bashar Assad per mano dei. A lui sarà affidata la formazione di un nuovo ‘governo di salvezzano’ che ha promesso già incisivi cambiamenti. Nel frattempo, in Europa numerosi paesi hanno deciso di sospendere temporaneamente l’esame delle richieste di asilo presentate dai rifugiatini, vista l’incertezza causata dalla caduta del regime di Assad. IN AGGIORNAMENTOex funzionari ricercati perIl leader ribelle islamistano afferma che le autorità in arrivo annunceranno un elenco di ex alti funzionari “coinvolti nella tortura del popolono”. Lo riporta il Times of Israel. “Offriremo ricompense a chiunque fornisca informazioni su altidell’esercito e della sicurezza coinvolti in crimini di guerra”, afferma il leader ribelle Abu Mohammed al-Jolani, che ora usa il suo vero nome Ahmed al-Sharaa, in una dichiarazione su Telegram.