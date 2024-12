Oasport.it - Nuoto, Lorenzo Mora convince e approda in finale nei 100 dorso ai Mondiali in vasca corta

ha risposto presente nelle semifinali dei 100uomini dei2024 diin. Alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), l’azzurro era atteso a una grande prova, dopo delle batterie un po’ interlocutorie. Bisognava spingere enon si è tirato indietro, sfoderando le sue ben note subacquee che nella piscina da 25 metri fanno sempre la differenza.L’azzurro è stato abile a interpretare la sua prova, venendo fuori in progressione e chiudendo in seconda posizione la sua heat con il crono di 49.54, alle spalle del polacco Kacper Stokowski (49.20). Per ambire alle medaglie, però, bisognerà togliere un mezzo secondo e cercare di avvicinare o migliorare il suo record italiano di 49.04, che lo portò all’argento iridato due anni fa a Melbourne (Australia).Si perché nonostante l’assenza degli americani e di Thomas Ceccon, il livello è molto alto.