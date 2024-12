Bergamonews.it - Nel giorno di Santa Lucia debutta Christmas Design Kids: in Fiera la mostra delle opere creative dei bimbi

Leggi su Bergamonews.it

Proprio nel– la festa più attesa dai bambini e dalle famiglie a Bergamo – sarà svelata la quattordicesima ed ultima opera di2024, ovvero: una installazione collettiva con le creazioni realizzate dagli alunni di 13 classiscuole primarie di Bergamo e Provincia che hanno partecipato al contest “er in Erba”, promosso da Promoberg-di Bergamo cone veicolato agli istituti scolastici.Grande novità dell’edizione 2024,, ha invitato le classiscuole primarie a realizzare un’opera di disegno o di bricolage artistico. Ladiffusa, in programma fino al 6 gennaio 2025, si arricchisce così di un’iniziativa dedicata ai più piccoli. Il tema scelto per il 2024 è “Metamorfosi e trasformazioni”: un concetto che tocca profondamente la realtà contemporanea, tanto dal punto di vista sociale quanto personale e ambientale.