Ilfattoquotidiano.it - Milly Carlucci sul caso Mariotto: “La molestia implica una volontà e lì non c’era. Lui era perfino di spalle. È davvero un incidente, posso rassicurare tutti”

Guillermoè al centro del dibattito televisivo di questi giorni. Specie dopo le accuse della senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, che ha commentato il video che è circolato in Rete in cuidurante l’intervista con la Lear nel dietro le quinte avrebbe sfiorato le parti intime di un ballerino dietro di lui.Poi il caos scatenato, dopo aver ricevuto a malincuore il Tapiro d’Oro da “Striscia la notizia”. Lo stilista ha fatto cadere il riconoscimento per terra., in una intervista a Il Corriere della Sera, ha rotto il silenzio per spiegare il suo punto di vista sulla questione: “Ma li? e? chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si e? messo a ridere”.