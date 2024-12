Ilfattoquotidiano.it - “Mi svegliavo di notte ed ero costretta ad avere rapporti. Ragazze, per favore scappate dai narcisisti”: la denuncia di Ana Peleteiro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Midied eroadsessuali senza consenso”. Ana, medaglia di bronzo Giochi Olimpici di Tokyo nel salto triplo, hato le molestie sessuali subite da parte di un ex fidanzato sui propri canali social: “Tutte leche vivono una relazione tossica, sappiano che si può uscirne.”.La 29enne triplista spagnola, campionessa europea in caria, non ha rivelato il nome della persona che ha abusato di lei, ma si è soffermata sui momenti più complicati della storia che ha vissuto in un video su TikTok: “Ero cambiata, nel modo di vestire, di relazionarmi con gli altri, neicon la mia famiglia da cui dovevo essere distante. Subivo senzala forza di interrompere la relazione“. L’uomo la riempiva di minacce e ricatti: “Mi disse che se non avessimo fatto sesso quando voleva lui, il rapporto sarebbe peggiorato e che, dopo tutto, chi non mangiava a casa mangiava fuori.