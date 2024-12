Liberoquotidiano.it - "Mi ha violentata da bambina. E quello sporco...". Elena Sofia Ricci sconvolge la Fagnani

Nella puntata di martedì 10 dicembre di Belve, il talk show condotto da Francesca, è stata ospite. L'attrice, nel corso dell'intervista, è tornata a parlare di uno degli episodi più brutti della sua vita: "È stato talmente brutto, talmente doloroso. Scatta anche un senso di colpa perché non capisci cosa sta succedendo, sei nel pieno della pubertà. Eravamo in una macchina e io avevo un foglio da disegno sulle gambe. Cercavo di proteggermi con quel foglio. Chiaramente può un foglio da disegno proteggere? No". Quell'uomo era un amico della sua famiglia. Ma l'attrice non ha mai raccontato cosa fosse successo a sua madre: "È un nodo che non ho sciolto ancora. Non l'ho detto a mia mamma perché non volevo darle un dolore. Ho sentito che c'era qualcosa di. Il problema è che questa cosa sporca è rimasta tutta la vita.