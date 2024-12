Lanazione.it - Maxi restauro a Boboli, nell'Anfiteatro tornano gli spettacoli dal vivo

Firenze, 10 dicembre 2024 - Lavori in corso. Per restituire il volto originario del cuore verde di Firenze: parliamo ovviamente del Giardino di, dove il direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde ha deciso di investire quindici milioni complessivi attraverso due bandi di gara gestiti dalle Soprintendenze di Pisa e Livorno. Dieci mesi per interventi che riguardano in primo luogo ilstrutturale, scultoreo e vegetale dell'e il suo adeguamento impiantistico come luogo di pubblico spettacolo: il progetto, dal valore di 5 milioni e 150 mila euro - di cui 4,5 derivanti dalla sponsorizzazione della mecenate statunitense Veronika Atkins - coinvolgeranno le gradonate - incluse le scale d'accesso - le balaustre, ventiquattro edicole con urne e statue, oltre a parterre, vasca e obelisco.