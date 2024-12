Terzotemponapoli.com - Marchetti: “Napoli, l’Arsenal non vuole cedere Kiwior. Il club non vuol cedere nessuno in avanti

Lucaa Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, ha parlato di– Lazio, della squadra azzurra, di mercato e altro. Questo quanto detto dal giornalista Sky “-Lazio, cambi tardivi? No, io penso che Conte abbia fatto le mosse giuste per vincere la partita: Neres ha dato brio all’attacco che aveva fatto poco volume di gioco. Le altre sostituzioni sono state figlie del gol della Lazio. Nuovi innesti in difesa a gennaio? Ilsi sta muovendo allargando il proprio raggio d’azione per dare un centrale di difesa a Conte: Marin e Jesus giocano pochissimo, al mister serve un innesto che dia subito maggiori garanzie. Non è stato individuato ancora un nome specifico, molto dipende dalle situazioni di mercato che si presenteranno e dal fattore tempo: ad esempio,al momento non lascerebbe andareche ilalle sue condizioni, nella formula del prestito.