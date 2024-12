Ilveggente.it - I pronostici di martedì 10 dicembre: Champions League

di10, inizia la sesta giornata della fase a girone unico dellacon nove partite in programma, in campo Atalanta e Inter.La sesta della fase a gironi diprende il via questocon due squadre italiane in campo: Inter e Atalanta attese da due partite molto difficili. I campioni d’Italia saranno ospiti dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen in netta ripresa dopo un avvio di stagione altalenante: hanno vinto le ultime cinque partite ufficiali segnando ben quindici gol.Idi10(LaPresse) – IlVeggente.it Probabile almeno un gol per squadra in questa sfida come in quella dell’Atalanta che se la vedrà con il Real Madrid di Ancelotti, tornato alla vittoria nell’ultimo turno di Liga e che dovrebbe ritrovare Vinicius Junior dopo l’infortunio: sarà la rivincita della finale di Supercoppa Europea, in cui stavolta gli orobici non solo dovrebbero riuscire a fare gol ma potrebbero anche evitare la sconfitta.