Dalle civiltà ai tagliagole | se l’Italia esce dal Mediterraneo 

Roma, 10 dic – Damasco è caduta, l’ultimo baluardo didel Vicino Oriente è nelle mani deidel terrorismo islamico. La resa della capitale siriana decreta così la fine del mondo arabo, laico e socialnazionalista. Ultimo, in ordine cronologico, di tutta una serie di sviluppi internazionali che hanno ribadito – per chi se lo fosse dimenticato – l’inesistenza fattuale di salvatori o liberatori stranieri. Ogni Nazione persegue i propri interessi, in base ai quali possono strutturarsi convergenze tattiche ma momentanee. Così, sebbene gran parte dell’opinione pubblica sembra più interessata ai risvolti che l’instabilità dell’area avrà sullo Stato d’Israele, ci dovremmo ricordare che i destini delsi giocano, oltre che nella fondamentale partita europea, anche nelle acque del Mediterraneo.