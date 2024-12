Romadailynews.it - Cina: contadino dello Xinjiang sfida il piu’ grande deserto del Paese (2)

Minfeng, 10 dic – (Xinhua) – Per l’agricoltore Memet Metseyit e la sua famiglia, che vivono ai margini meridionali deldel Taklimakan, noto come “Mare della Morte”, le tempeste di sabbia erano una minaccia costante. Il Taklimakan si estende per 337.600 chilometri quadrati e la sua circonferenza misura 3.046 chilometri, il che lo rende ildellae il secondoin espansione del mondo. Da quando loha inaugurao un progetto di controllo della desertificazione e ha sviluppato industrie della sabbia alla fine del XX secolo, Memet si e’ guadagnato una buona vita appaltando terreni sabbiosi per la bonifica e piantando salici rossi e cistanche, un’erba medile tradizionale cinese che cresce nel. Negli ultimi anni, le autorita’ locali della prefettura di Hotan, che amministra la contea di Minfeng, hanno incoraggiato e guidato diverse forze sociali a impegnarsi nella prevenzione e nel controllo della sabbia.