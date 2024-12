Lanazione.it - A Santa Lucia tutto pronto per la cinque giorni della “Sagra del bollento"

Leggi su Lanazione.it

Massa-Carrara, 10 dicembre 2024 –di “del” a partire da oggi, 10 dicembre, in concomitanza con le celebrazioni di giovedì per la festa di, da cui prende il nome l'antico rione massese. Un doppio appuntamento tra il salone parrocchialechiesa e il circolo Mazzini di via Bassa Tambura, dove dal 2016 è ripresa la Festa del. «Per l'ottavo anno consecutivo – ricorda Elisa Giusti, presidente del circolo – i nostri soci possono degustare alcune tra le ricette tradizionali massesi a base di castagne, come le frittelle di castagnaccio e le pattone». Non solo mangiare, bere e festeggiare, neiantecedenti e successivi a quello in cui si celebra la festavenerata dalla chiesa cattolica e ortodossa, e considerata protettricevista, ma anche l'occasione per fare beneficenza.