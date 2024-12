Lanazione.it - 10 dicembre 1565, inaugurato il Biancone: conoscete la sua curiosa storia?

Firenze, 92024 – Era il 10delquando venne inaugurata La Fontana di Nettuno, che si staglia in piazza della Signoria, una delle statue più famose e fotografate di Firenze, che tutti conoscono come il. La suaè molto: si trattava di esaltare i gloriosi traguardi marinari raggiunti in quei decenni dal Granducato di Toscana. Ma chi doveva scolpire quel bellissimo marmo bianco? La Duchessa Eleonora di Toledo voleva che a scolpirlo fosse Baccio Bandinelli, suo protetto, mentre Cosimo I de’ Medici contrappose Benvenuto Cellini. Fu la Duchessa ad avere la meglio, ma era destino che le cose non dovevano andare come voleva lei: Bandinelli morì improvvisamente, e a quel punto l'aspra contesa si riaprì. Nel 1559 Cosimo bandì allora un concorso per creare la prima fontana pubblica di Firenze, a cui parteciparono i più importanti scultori fiorentini dell’epoca.