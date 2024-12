Ilgiorno.it - Rimborsi falsi e testamento pilotato, stangata all’ex sindaco di Santo Stefano Lodigiano: dovrà versare 313mila euro al Comune

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – L’exMassimiliano Lodigianinelle casse delche ha guidato dal 2014 al 2019,. I giudici della Corte dei Conti hanno accolto quasi in toto le richieste della Procura, condannando il cinquantaseienne a risarcire all’ente 213miladi danni patrimoniali e 100mila di danno d’immagine. La sentenza è diretta conseguenza della condanna penale in appello a due anni di reclusione per le accuse di truffa aggravata, falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale, peculato, minacce,tà inolografo, turbativa d’asta, istigazione alla corruzione e circonvenzione di incapace. In primo luogo, gli accertamenti investigativi della Finanza ha fatto emergere che, nel periodo in cui ricopriva la carica di primo cittadino, Lodigiani ha inviato alla società privata per la quale lavorava documenti con la firma falsa del segretario generale diper assentarsi in giorni in cui non erano fissate sedute del Consiglio comunale né della Giunta.