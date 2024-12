Ilnapolista.it - Palmer con il “mo je faccio er cucchiaio” ha dimostrato di essere il vero fuoriclasse della Premier (Telegraph)

Coleha vinto il premio come miglior calciatore 2024League; nonostante il Chelsea non abbia fatto una gran stagione lo scorso anno, il trequartista inglese si è messo la squadra sulle spalle. Sfilato il premio dalle mani di Erling Haaland, ora sta vivendo il suo miglior momento di forma.è ilLeagueIlelogia il 22enne che ha segnato un gol colal Tottenham:Il suo audace rigore colcontro il Tottenham forse è il momento che spiega meglio il suo anno.è un giocatore che toglie il fiato, se c’era qualche dubbio sul fatto che fosse stato o meno il miglior calciatore dell’anno, allora ilall’84esimo col risultato ancora in bilico erano 3-2 per il Chelsea, ndr., dà solo certezze. Il tecnico Maresca ha assicurato: «Non si allena mai sui rigori, ormai devi aspettarti qualsiasi cosa da lui».