Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Accardi delude, si salva Greselin

CECCHINI 5. L’episodio del rosso condiziona la partita. Sbaglia i tempi d’uscita e travolge Petrelli lanciato a rete: espulsione a nostro avviso netta. MAZZEI 6. Due interventi importanti in scivolata, poi la consueta garra in marcatura. Vicino anche al gol di testa nella ripresa. POLVANI 6. Non sbanda anche se deve fronteggiare attaccanti di grande qualità. Non un pomeriggio memorabile, anche se sui gol subiti è incolpevole.5. Ammonito in apertura, co-responsabile del fallo da espulsione in quanto è lui a non chiudere in diagonale su Petrelli lanciato verso la porta. CUOMO 5,5. Farinelli lo fa impazzire per tutta la partita e lui va spesso in difficoltà (23’ st STICKLER 6. Primi minuti in arancione senza acuti).6. Coglie il palo dopo nemmeno un minuto e dispensa qualità finché ha energie.