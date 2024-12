Movieplayer.it - L'amica geniale 4, Luca Gallone: “Il rapporto con Vittorio Greco? Trascendentale. In lui ho rivisto mio padre"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore è stato protagonista di tutte e quattro le stagioni della serie tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante nel ruolo del papà di Lenù. "Ci ho messo tutta la mia storia familiare dentro". "Mi sta facendo emozionare".ha la voce leggermente incrinata dall'altro lato della cornetta quando ricorda la reazione nel vedersi invecchiato per esigenze di copione nell'ultima stagione de L'in cui interpreta Vincenzo, il papà di Lenù. Guardare quei lineamenti gli ha fatto venire in mente il suo, Antonio. "Quando ho visto la scena del matrimonio nell'episodio Il ritorno ho avuto uno tsunami emotivo. Sono sempre molto critico con me stesso, a volte non mi riguardo quando giro un film o una serie. Vengo da tanti anni di teatro dove non hai la possibilità di rivederti.