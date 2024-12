Inter-news.it - La sestina lirica dell’Inter formata da 12 gol e 7 assist: poesia! – CdS

Se l’Inter è una delle migliori squadre d’Europa lo deve soprattutto alla suain mezzo al campo. Numeri super per uno dei reparti più luminosi di Simone Inzaghi.SHOW – Si diceil componimento formato da 6 stanze di 6 endecasillabi ciascuna, dove nessun verso rima all’interno della stessa stanza. D’altronde il centrocampoè dotato di sei giocatori diversi tra loro, ma capaci comunque di rendere la metrica del gioco di Simone Inzaghi una meravigliosa. Insomma, il centrocampoè uno dei migliori d’Europa e i numeri parlano chiaro. Sì, perché rispetto allo scorso anno, il tecnico nerazzurro può contare non solo sui tre tenori, ma anche su un altro terzetto assolutamente non banale. A Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, l’allenatore piacentino può controbattere con Davide Frattesi, Kristjan Asllani e Piotr Zielinski.