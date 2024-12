Formiche.net - La fine di Asma Assad, la “rosa nel deserto” (un po’ british)

Tutti gli occhi del mondo sono puntati sulla Siria e ladel potere della famiglia di Bashar al-. All’alba di sabato scorso, dopo solo 10 giorni a Damasco, un gruppo di ribelli ha fatto crollare il regime del clan, da mezzo secolo al governo. L’ex presidente siriano, Bashar al-, insieme alla famiglia, sarebbero stati accolti dal governo russo a Mosca, secondo fonti dell’agenzia statale Tass. Avrebbero ricevuto lo status di asilo per motivi umanitari.è sempre stato accompagnato dalla famiglia e un gruppo di stretti collaboratori. In questo entourage, la moglieal-ha sempre avuto un ruolo fondamentale. Tanto che, nel 2021, a dieci anni dall’inizio della guerra in Siria, si speculava sulla possibilità di un trasferimento della presidenza ad.Secondo il settimanale britannico The Economist, un membro della famiglia avrebbe incontrato funzionari americani per sondare questa opzione: “Bashar estanno pensando a questo.