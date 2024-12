Biccy.it - Il Governo avrebbe rumoreggiato per la scelta dei Big di Sanremo: “Felice solo La Russa, Bella è una sua amica”

I trenta big che parteciperanno alla prossima edizione del Festival disarebbero “troppo a sinistra” e per questo l’attualedopo aver letto la lista di Carlo Conti. Lo ha fatto sapere Giuseppe Candela su Dagospia scrivendo a chiare lettere che: “dopo l’annuncio dei big di Carlo Conti al Tg1 a destra non è mancato qualche mugugno, per la presenza nel cast di alcuni rapper e per l’assenza di altri nomi tra gli artisti in gara“. I più critici sulladel cast sarebbero stati “il meloniano Mollicone, Vittorio Sgarbi e il forzista Maurizio Gasparri“. “Conti ha ceduto poco alle pressioni della vigilia consapevole che per reggere serve un cast forte” – ha aggiunto, sottolineando che l’unicosarebbe Ignazio La– “Chi può gioire è il Presidente del Senato Ignazio Laperché torna dopo anni in gara al Festival Marcella, suaed ex candidata di Alleanza Nazionale“.