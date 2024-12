Lapresse.it - Basket, i risultati della notte Nba: vincono Golden State e Lakers

Con 30 punti, 4 rimbalzi e 8 assist Stephen Curry trascina iWarriors nella vittoria interna contro i Minnesota Timberwolves (114 a 106 il risultato finale). Successo anche per i Los Angelesnonostante l’assenza di LeBron James. Ottime prestazioni di Anthony Davis (30 punti, 11 rimbalzi e un assist) e D’Angelo Russel (28 punti, 5 rimbalzi e 14 assist). I Chicago Bulls perdono in casa contro i Philadelphia 76ers 100 a 108. Tra gli ospiti si distingue Tyrese Maxey (25 punti, 11 rimbalzi e 14 assist). I Milwaukee Bucksin trasferta con i Brooklyn Nets (118 a 113), anche grazie ai 34 punti messi a segno da Antetokounmpo.Sconfitta in casa per gli Indiana Pacers contro i Charlotte Hornets (109 a 113). Sugli scudi tra gli ospiti Brandon Miller con 26 punti 6 rimbalzi e 5 assist.