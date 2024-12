Sport.quotidiano.net - United a caccia del poker. Titani a Imola per rialzarsi

Dà laa tre punti già fondamentali il San Marino che oggi sarà di scena in casa dell’Imolese. I biancazzurri hanno ancora in mente il pareggio casalingo dello scorso turno con la Sammaurese fanalino di coda. Oggi l’avversario è di altro calibro e questo ilo sanno perfettamente. Quinto posto in classifica per i romagnoli che sono reduci dalla battuta d’arresto sul campo delloRiccione e vorranno rimettersi a correre veloce davanti al pubblico amico. Per non perdere troppo di vista le big del girone. Il San Marino la classifica la guarda dalla parte opposta, dove non si passano giornate tranquille. E a tre passi dalla conclusione del girone d’andata è utile iniziare ad accelerare. Sarà la prima della nuova proprietà oggi per loRiccione che in settimana è passato dalle mani di Pasquale Cassese a quelle di Jonathan Tranquilli, o meglio della cordata di imprenditori che si è messa alla guida del club romagnolo.