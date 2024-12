Omicidio Sofia Stefani l’ex comandante della polizia Gualandi ai domiciliari | La uccise perché stressato La famiglia della vittima | Perplessi

Leggi su Open.online

Lo scorso maggiolocale di Anzola Emilia Giampiero, 63 anni, ha ucciso la collega, di 33. L’avvenne nella sede del comando di Anzola. I due colleghi avevano una relazione. Secondo l’uomo, sposato, il colpo di pistola è partito in modo accidentale ma la procura gli ha contestato l’volontario. Oggi, secondo quanto riporta La Stampa,potrebbe passare il Natale a casa, con la sua. Secondo il giudice per le indagini preliminari di Bologna ne avrebbe diritto e perciò ne ha predisposto i. Per il magistrato, quel colpo di pistola, che lui sostiene sia partito per errore e che l’accusa crede invece sia stato un gesto volontario, lo avrebbe esplososopraffatto dallo stress, dovuto alla decisione di interrompere il rapporto extraconiugale che aveva con, e al fatto che lei non lo accettasse, inventandosi anche una gravidanza.