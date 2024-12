Quotidiano.net - Notre-Dame: Macron, Trump e Zelensky protagonisti della cerimonia a Parigi

La politica globale non si è fermata all’ombra“nuova”. Anzi. Uno in cerca di rilancio, l’altro bisognoso di assicurarsi alleanze d’importanza esistenziale, il terzo appena eletto voglioso di ritrovarsi il palcoscenico che gli piace di più, quello in mondovisione: probabilmente chiameranno la riaperturacattedrale risorta dalle ceneri dopo il devastante incendio di cinque anni fa “ladei tre presidenti”, intendendo il capo dell’Eliseo Emmanuel, il presidente eletto degli Stati Uniti Donalde il capo di Stato di un Paese in guerra, Volodymyr. Il primo ad arrivare aè stato proprio l’ucraino, seguito qualche ora dopo da: i due si sono visti all’Eliseo per un trilaterale “a sorpresa”, preceduto da una breve colloquio a due fraed il tycoon americano.